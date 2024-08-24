شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الاستخبارات الأمريكية ومنسق الأمن القومى فى القاهرة لبحث مفاوضات غزة والان مع تفاصيل الخبر

غادر وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وبريت ماكجورك، منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى القاهرة، أمس، الجمعة، للمشاركة فى المفاوضات الرامية إلى تأمين اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، والتي ستستمر خلال الأيام المقبلة، وفقا لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين الجمعة: "لقد تم إحراز تقدم، نحن بحاجة الآن إلى أن يجتمع الجانبان ويعملا نحو التنفيذ، المحادثات التمهيدية التي أجريناها في القاهرة كانت بناءة بطبيعتها، لذلك نريد أن نرى نفس النوع من الزخم يستمر هنا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعملت الحكومات المصرية والأمريكية والقطرية كوسطاء بين إسرائيل وحماس منذ بدء الصراع.

وأكد الرئيس جو بايدن "على ضرورة إنهاء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن" خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، وفقًا لبيان البيت الأبيض للمكالمة، و"ناقش المحادثات القادمة في القاهرة لإزالة أي عقبات متبقية".

وأعلن بلينكن، في إسرائيل يوم الاثنين، أن الإسرائيليين وافقوا على اقتراح وقف إطلاق النار المؤقت، ودعا حماس إلى القيام بنفس الشيء. وأوضحت الصحيفة أن العقبة الرئيسية التالية التي يتعين على كل جانب التغلب عليها هي كيفية تنفيذ الأطراف لجوانب الصفقة.



