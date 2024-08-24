شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الإقليمى للسكان: أبو المطامير أكثر مراكز البحيرة احتياجًا لخدمات تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة، فى اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، وعدد من ممثلى الهيئات الحكومية، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان، وتعزيز دور الوزارات والهيئات المعنية بالقضية السكانية.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت خلال الاجتماع أهمية التوعية بالمباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق الرعاية المثلى للطفل، مشيرة إلى أن اتباع هذا السلوك، سيسهم فى خفض معدلات المواليد.

أضاف " عبدالغفار " أن نائب الوزير أشارت إلى أن معدل الحماية بوسائل تنظيم الأسرة بلغ 66.5%، إلا أن 30% من السيدات يتوقفن عن الاستخدام خلال العام الأول، وهو ما يؤدى إلى وصول معدل الحمل غير المرغوب إلى 20% والحاجات غير الملباة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 14.3%.



كما تناولت الألفى المؤشرات السكانية المركبة للمحافظة، والتى أظهرت أن مركز أبو المطامير من أكثر المراكز فى المحافظة التى تحتاج إلى مزيد من الخدمات الصحية والتعليمية، وخفض معدلات الزيادة الطبيعية، وخفض معدلات الوفاة، وزيادة معدل الحماية بوسائل تنظيم الأسرة، فضلا عن العمل على زيادة نصيب الفرد من أنشطة مؤسسات المجتمع المدنى بالمركز، حيث بلغ المؤشر المركب 41.6% طبقا للدليل السكاني.



تابع " عبدالغفار " أن نائب الوزير أشارت إلى أنه تم التنسيق مع محافظ البحيرة، على تشكيل لجنة من مشتركة من المجلس القومى للسكان، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدنى، والرائدات الصحيات والريفيات بالمحافظة، لتنفيذ خطة عاجلة، لتحسين الخصائص السكانية بالمركز باعتباره الأكثر احتياجا، وفى مقدمتها خفض معدل الأمية البالغ 44.1% ومكافحة ظاهرة الزواج المبكر.

فى ذات السياق، عقدت الدكتورة عبلة الألفى بمشاركة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، اجتماعا تنسيقيا بحضور 200 من ممثلى هذه المؤسسات لتفعيل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية بالمنشآت الطبية الخاصة.



أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أشارت خلال الاجتماع إلى دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمة الطبية لشريحة عريضة من المواطنين، وبالتالى ضرورة التزامه بالمعايير والقواعد التى يبنى عليها القرار الطبى، لإجراء عمليات الولادة القيصرية، ولفتت إلى أن الوزارة ستعمم نماذج البارتوجرام ومعايير روبسون لاتخاذ هذا القرار بما ينعكس على خفض معدلات القيصرية غير المبررة، ودعت إلى التركيز على الانتقال من المنظور العلاجى إلى الوقائي، وأهمية التثقيف الصحى لتصحيح المفاهيم السائدة حول القيصرية، والرضاعة الطبيعية.



من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أن الدولة تشجع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى البناء والتنمية، محملةً هذا القطاع مسؤولية كبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة، فى تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وشددت على ضرورة التزام كافة المؤسسات الطبية بالقوانين وتطبيق الاشتراطات والمعايير لضمان جودة الخدمات الصحية، وتأهيل المؤسسات للحصول على اعتماد الجودة ومنظومة التأمين الصحى الشامل.



من جانبه، قال الدكتور هشام زكي، أن المؤتمر العالمى للصحة والسكان، أوصى بضرورة مناقشة قضايا الصحة والتنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدا على أهمية الوصول إلى كافة فئات المجتمع والتعاون فى قضية الزيادة السكانية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بشكل فعال.



وأضاف أن القطاع الخاص شريكا فى تنفيذ توصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان، مؤكدا أن اعتماد المؤسسات العلاجية غير الحكومية وترخيصها سيستند إلى الالتزام بمعايير واشتراطات وزارة الصحة، ومن بينها تلافى عمليات الولادة القيصرية غير المبررة.



وفى ختام الاجتماع تم تكريم الدكتور محمد البوادي، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، لتحقيقه نسبة 73% ولادات طبيعية، والدكتورة وفاء عبد المنعم عبد الرؤوف، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى حوش عيسى المركزي، لتحقيقها نسبة 65% ولادات طبيعية، وذلك تنفيذا لتويجهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإثابة الأطباء المتميزين طبقا لتقارير الأداء وتحفيز الفرق الطبية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.