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محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هدف العمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

السبت، 24 أغسطس 2024 04:56 م

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من أعضاء مجلس النواب بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة ، والسكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات ، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط  المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة  الحياة المقدمة للمواطنين ، مؤكدًا ضرورة مشاركة النواب فى وضع مشروعات الخطة الإستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الإحتياجات الفعلية للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب  بهدف  المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء ناقش أعضاء مجلس النواب عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين فى دوائرهم  خاصة رفع مستوى النظافة ، ومعالجة مشكلات الصرف الصحى ، وإقامة المدارس والمستشفيات ، وإنشاء كبارى للمشاة ومطبات أمام المدارس.

 

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