شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024/2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت، في غداء العمل الذي نظمته وزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" تحت عنوان "المساهمة في حل التحديات العالمية" كأولى فعاليات مؤتمر التيكاد، حيث تركزت المناقشات على موضوعات المرأة والشباب، ومنظور المرأة والسلم والأمن، والتحول الرقمي، والنمو الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الجهود في مجال الحوكمة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة المستقبل القادمة، وإصلاح مجلس الأمن، وبنوك التنمية متعددة الأطراف. قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك فى إطار حرصه على متابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع. وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن. تنسيق المرحلة الثانية.. مد التقديم لطلاب الثانوية العامة يومًا إضافيًا وزير الإنتاج الحربى: مستمرون فى جولات تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل

نفى وزارة التربية والتعليم صدور قرار رسمي ينص على تحويل معلمى الحاسب الآلى الحاصلين على بكالوريوس تجارة وتربوي إلى معلمي مادة الرياضيات لمرحلة الإبتدائية. ‏‎يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم السبت، إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057. وزارة الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر بالمنصورة 29 سبتمبر صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 29/9/2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024، في تسليم دفعة جديدة " 107 عمارات " من مشروع سكن مصر بالمناطق الأولى والثانية والثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة. وزارة الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر بالمنصورة 29 سبتمبر تنسيق المرحلة الثانية.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، كافة التفاصيل المتعلقة توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2024،2025 أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 35 مليون و870 ألفا و909 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 23 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. الصحة: أكثر من 35 مليونا و870 خدمة مجانية بحملة 100 يوم صحة خلال 23 يوما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها. تسببت التساقطات المطرية الغزيرة التى شهدتها تنغير وورزازات وميدلت فى المغرب، فى حدوث سيول قوية، خلفت خسائر مادية كبيرة. سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 27680 جنيها بالأسواق سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 27680 جنيها بالأسواق استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم اليوم السبت 24 أغسطس 2024 عند مستوى 27680 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق. غدا.. طقس حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. غدا.. طقس حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 35 درجة فيضانات وسيول عنيفة تضرب مناطق فى المغرب وتعيق حركة المواطنين تنسيق الشهادات المعادلة.. إتاحة تسجيل الرغبات لاختبارات القدرات 25 أغسطس

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