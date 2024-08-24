بدر عبد العاطى يلتقى وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كايكوامبا

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القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع تيريز كايكوامبا فاجنر وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا "التيكاد"، الذى يعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين أكّدا على العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون، حيث تناول اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون القائمة على كافة الأصعدة، والبناء على ما تم تحقيقه بالفعل. واتفق الجانبان على تفعيل آليات التعاون الثنائي، خاصة فيما يتعلق بعقد اللجنة المشتركة المقبلة بين البلدين وأهمية البدء فى الإعداد لها، لما لها من أثر إيجابى على العلاقات الثنائية بينهما فى مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أشار إلى الأهمية الخاصة التى توليها الدولة المصرية لعلاقتها مع جمهورية الكونجو الديمقراطية، مؤكداً على حرص مصر على مواصلة تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للكونجو الديمقراطية فى شتى المجالات، كدولة تجمعها مع مصر علاقات وثيقة تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل.

وأشار إلى أن الكونجو تأتى فى مقدمة الدول الأفريقية المستفيدة من المساعدات وبرامج التعاون الفنى والدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA، وكذلك المنح المقدمة فى عدد من الجامعات المصرية للأشقاء فى الدول الأفريقية.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الكونجولية عن تقدير بلادها للدعم المصرى المقدم لصالح الكونجو، مثنية على عمق ومتانة العلاقات المصرية الكونغولية على المستوى القيادى والرسمى والشعبى.

وأكدت على رغبة بلادها فى توطيد أواصر التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف المجالات.

واتفق الجانبان فى نهاية اللقاء على الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور الوثيق بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكذلك تبادل تأييد ودعم ترشيحات البلدين فى المناصب الدولية والأُممية.