شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان: نعمل على تشكيل حكومة مرحلية لقيادة الفترة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قال إننا نعمل على تشكيل حكومة مرحلية لقيادة الفترة الانتقالية، والحكومة المقبلة ستكون معنية بشكل مباشر بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني أننا لن نذهب إلى جنيف ولا علاقة لنا بها ولن نجلس في مكان يشاد فيه بالتمرد، ولن نضع سلاحنا إن لم ينته التمرد ولن نتعايش مع المتمردين ولن نسامحهم ونتفاوض معهم.