شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح غدا مبنى الشهر العقارى الجديد بحى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، مبنى الشهر العقاري الجديد بحي بولاق الدكرور.

ويشهد حي بولاق الدكرور، إنشاء عددًا من المشروعات الخدمية الجديدة، منها مجمع مدارس بشارع المساكن، يضم 10 مدارس منها مدرستان للتعليم الأساسى وهما مدارس (عدلى منصور، خالد بن الوليد) و3 مدارس للتعليم الثانوى وهى مدارس (الثانوية بنين، الثانوية بنات، الثانوى الصناعى) ومدرسة للتعليم الإبتدائى وهى مدرسة (المهندس شريف إسماعيل) ومدرستان للتعليم الرسمى لغات وهما مدارس (عمرو بن العاص، الشهيد إبراهيم الرفاعى) والمدرسة الدولية والمدرسة اليابانية بشارع المساكن.

وأكد محافظ الجيزة، أن مجمع المدارس الجارى إنشاءه سوف يدعم ملف استدامة التعليم بالمحافظة، إذ يساعد على تحقيق أهداف المحافظة في توزيع الطلاب بنطاق جغرافي قريب من محل السكن دون الحاجه إلى إدراجهم بمدارس تبعد العديد من الكيلومترات عن مسكنهم.



