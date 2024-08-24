ينطلق غدا.. تفاصيل جلسات مؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق صباح غد الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "دور المرأة في بناء الوعي" الذي يعقد لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحا، بكلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، رئيس المؤتمر، تليها كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي يلقيها نيابة عنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وكلمة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، ووزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ورئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات عمر الدرعي.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي" كلمات لكل من: "وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بموريتانيا سيدي يحي مرابط، ووزير الأوقاف الفلسطيني محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف السوداني الدكتور أسامة حسن البطحاني، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وضيف شرف المهرجان، سينتا نوريه عبد الرحمن، حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن واحد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سيدتان بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهي سابقة لم تحدث على مدار الـ 34 مؤتمرا التي تم عقدهم خلال السنوات الماضية.