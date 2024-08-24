تحرك لحل أزمة المياه.. بيان مهم من الجيزة بشأن إحدى المحطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسراع من وتيرة الأعمال بها لما لها من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاءت تصريحات "النجار"، خلال جولته الميدانية؛ لمتابعة عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أوسيم، وذلك لتوفير بنية تحتية متكاملة، والوقوف على سبل النهوض بها.

وأوضح محافظ الجيزة، خلال تفقده محطة القيراطيين بمركز أوسيم، أن المشروع يعكس أهمية حيوية للمواطنين، حيث تبلغ طاقة المحطة الاستيعابية 120 ألف متر مكعب على مرحلتين، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيلها بقدرة 60 ألف متر مكعب والتى من شأنها المساهمة في تحسين مستوى ضغوطات المياه في عدد من القطاعات بمركز أوسيم.

وحرص "المحافظ"، على تفقد جميع أقسام المرحلة الأولى من المحطة، والتأكد من تشغيلها بشكل كامل وبدون أية معوقات.

وشدد النجار، على ضرورة تكثيف الأعمال؛ لتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك لتحقيق تحسن ملحوظ في زيادة كميات المياه المنتجة.

رافق المحافظ، إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام المساعد، وعددًا من أعضاء مجلس النواب، ورئيس مركز أوسيم، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

وتواجه الجيزة خلال الفترة الماضية وحتى الآن، عددًا من الأزمات بشأن المياه وانقطاعها في عدد من المناطق لفترات تزيد عن الـ12 ساعة.

وتأتي هذه المحطة ضمن رؤية لحل أزمة المياه في محافظة الجيزة، وتوفير المياه بكميات كبيرة، وحل أزمة انقطاعات المياه المتتالية لفترة كبيرة.