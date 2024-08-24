التقديم خلال ساعات.. فرص عمل برواتب تصل لـ38 ألف جنيه - تخصصات وشروط التقديم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن عدد من فرص العمل المتاحة في البوسنة والهرسك برواتب تصل لـ38 ألف جنيهًا، وتأمينات، ومواصلات،، ومبيت، ومزايا عدة.

ويبدأ التقديم على فرص عمل البوسنة والهرسك بدءًا من غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 وخلال ساعات قليلة، ولمدة 7 أيام.

وتصل رواتب فرص عمل البوسنة والهرسك إلى 700 يورو شهريًا، وهو ما يعادل 38 ألف جنيه، للمهن، ما عدا المهندس، حيث يحدد راتبه حسب الخبرة.

وجاءت التخصصات المطلوبة، كالتالي:

- 1 مهندس مدنى.

-8 عمال بناء.

-13 حداد مسلح.

-22 نجار مسلح.

-2 مبيض محارة ونقاش.

-2 مبلط.

-2 مثبت وجهات.

ومميزات فرص العمل، تشمل التالي:

- توفير مبيت مكيف للعمال.

- وجبات أثناء فترة العمل.

- مواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- تأمين صحى إضافي ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء.

- مدة العقد سنة وتجدد.

- بيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية.

- إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهري بعد إستلام العمل على دفعات.

- التقديم على فرص العمل مجاني وبدون أي رسوم أو وسطاء.

الأوراق المطلوبة للتقديم إلى فرص العمل، كالتالي:

- صورة من جواز سفر ساري.

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

وستتواصل وزارة العمل، مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم جميع الأوراق المطلوبة.

ويمكن التقديم على فرص العمل المتاحة من خلال، الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة".