اللواء مدحت قريطم: عقوبات سائقي النقل المتسببين في حوادث كبيرة غير رادعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء مدحت قريطم، الخبير الأمني، أن العقوبات ما زالت بسيطة وغير رادعة لسائقي النقل الثقيل حال تسببهم في حادث كبير على الطريق ينتج عنه إصابات ووفيات.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أنه لو نتج عن الححادث إصابات لا تزيد العقوبة عن 6 أشهر حبس.

وشدد على أنه في حال نتج عن الحادث الذي تسبب فيه سائق النقل الثقيل وفيات فإنه يواجه عقوبة الحبس حتى 3 سنوات وإذا كان يسير عكس الاتجاه يتم حبسه 7 سنوات.

وأردف الخبير الأمني، أن الدولة حددت سير مركبات النقل الثقيل لمدة 6 ساعات في الليل فقط، وذلك للحد من حوادث الطرق.

وتمنى قريطم، أن يكون هناك تنسيقا بين مجلس النواب ووزارة الداخلية من أجل تشريع قانون للحد من سرعة سائقي النقل الثقيل وإجبارهم على الالتزام بها.

وواصل الخبير الأمني، أن هناك حاجة لتنمية ثقافة سائقي النقل الثقيل لأنهم ثروة ويوجد احتياج لهم في ظل توسع مصر في الموانئ.

وقال: إن معظم دول العالم لديها تأمين خاص للحوادث التي لا ينتج عنها إصابات، ويتم كتابة كل ما دار في الحادث وكل طرف يحصل على حقه ولا ينتج مشكلة بين الطرفين.