7 دقائق.. نقيب الأطباء يكشف كواليس جديدة بشأن اعتداء محمد فؤاد على طبيب عين شمس التخصصي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة تقوم بمتابعة التحقيقات في اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب عين شمس التخصصي.

وقال عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت، أن شقيق المطرب فور دخوله تلقى العلاج التمهيدي لأن الأطباء كانوا يشكون في إصابته بجلطة.

وأشار إلى أن الطبيب قام بإعطاء المريض العلاج التمهيدي وكلم الاستشاري المختص، وما ظهر في الكاميرا أنه تلقى الخدمة الطبية وما ظهر في الكاميرات كان سبع دقائق منذ دخول المريض.

وأوضح نقيب الأطباء، أن الطبيب غير مطالب بالجلوس مع كل فرد من أفراد المريض وشرح الحالة له، وفي الطوارئ لا يدخل مع المريض إلا مرافق واحد فقط.