وصلة تعذيب مميتة.. حبس أب متهم بقتل ابنته في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس ميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابنته في عين شمس.

كشفت التحقيقات أن الأب المتهم اعتاد ضرب ابنته البالغة من العمر 15 سنة ضربا مبرحا، ويوم الواقعة طلبت منها والدتها النزول لشراء بعض احتياجات المنزل، وعند عودتها فوجئت بوالدها ينهال عليها بالضرب.

بينت المناظرة الأولية والكشف الطبي إصابة المجني عليها بكسور وحروق وكدمات متفرق، وأرجعت الوفاة إلى ضربة بماسورة حديدية على الرأس سببت نزيفا داخليا.

نقلت الأم والجيران المجني عليها إلى المستشفى، وعند وصولها تبين وفاتها فتم إبلاغ الشرطة التي ضبطت المتهم.

صرحت النيابة بتشرح الجثة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمه لذويه لدفنه.