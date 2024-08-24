ضبط شخصين انتحلا صفة رجال الشرطة لترهيب صحفيين بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شخصين انتحلا صفة رجال الشرطة لترهيب صحفيين بإحدى الصحف في العجوزة.

تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من صحفيين بإحدى الصحف بأنهما حال تواجدهما بمقر الجريدة محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بحضور شخصين ادعيا أنهما من رجال الشرطة، وطلبا التقابل مع أحدهما لحذف تحقيقات صحفية نشرتها الجريدة حول أكاديمية "غير مرخصة" للصحافة والإعلان وتحذير الطلاب من الالتحاق بها في إطار سلسلة تحقيقات بالجريدة عن الكيانات التعليمية الوهمية، ولدى مطالبتهما بإظهار تحقيق الشخصية الخاص بهما انصرفا من المكان.

بالفحص وإجراء التحريات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة (محاضر بالأكاديمية المشار إليها، وصديقه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الضغط على الـمُبلغين لحذف التحقيقات الصحفية المشار إليها من الموقع الإلكتروني للجريدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار فحص الموقف القانوني للأكاديمية المشار إليها.