شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التحويلات المدرسية بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المرحلة الثانية للتحويلات المدرسية، إلكترونيًا، تيسيرًا على أولياء الأمور الراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2024/2025.

وأوضحت المديرية أن تسجيل طلب التحويل كمرحلة ثانية لمن لم يحول يتم عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، https://gizaedu.net ، لمدة أسبوع، على أن يتم إعلان النتائج أول سبتمبر 2024م.

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المديريات والإدارات التعليمية تتولى تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى 2025 بوقت كافٍ لتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة.

وأشارت إلى أن الإدارات التعليمية والمدارس تقوم بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة فى التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها.



