نبيل عبد المقصود عن طلب "سفاح التجمع" شهادته أمام المحكمة: لن تؤثر كثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان، على الطلب الذي تقدم به سفاح التجمع للشهادة في القضية المنظورة أمامه في محكمة الجنايات.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد عبد المقصود، أن المتهم يتحمل مسؤولية أفعاله، لكنه أضاف أن تحليل نفسية وسلوك الفرد ينبغي وضعه في الحسبان.

وكشف عبد المقصود عن ثبوت تعاطي سفاح التجمع لمادة "الشابو" أو الكريستال المخدرة، وهي مادة تتسبب بخلل في خلايا الدماغ المسؤولة عن التحكم بتصرفات الإنسان.

وأضاف أنه عندما ينشط تأثير هذه المادة يصبح الشخص ذو سلوك عدواني وعنيف، وعندما يخمل تأثيرها يصبح هادئًا وباردًا، وتحكمه المراكز الأخرى في الدماغ، وهذا يعني أن تناول هذه المادة يجعل الشخص أكثر عرضة لارتكاب جرائم عنيفة وتعذيب الآخرين.

وحول مدى تأثير الشهادة التي سيدلي بها عبد المقصود حال طلبه كمحامٍ للدفاع عن المتهم، قال إنها لن تؤثر كثيرًاا نظرًا لوجود أدلة مادية واعترافات مسجلة من قبل المتهم، ولكنه يرى أن تحليل آثار تعاطي المخدرات وتقديم الاستشارات النفسية والعلاجية اللازمة للمتهم تعتبر جزءًا مهمًا ومكملًا لإجراءات المحاكمة والعدالة.