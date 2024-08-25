هشام الحلبي: دورة معرض مصر للطيران تشهد مشاركة 100 دولة و300 شركة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية الدراسات العسكرية العليا، على استضافة مصر للدورة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في مدينة العلمين الجديدة.

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، على أهمية هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار إلى تاريخ قطاع الطيران في مصر والذي يعود لعام 1932، حيث تأسست القوات الجوية المصرية في التاريخ نفسه، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بمكانة وثقل كبيرين في مجالات الطيران العسكري والمدني على حد سواء.

وأكد أن الدورة المرتقبة من معرض مصر للطيران تتميز بمشاركة واسعة من حوالي 100 دولة وأكثر من 300 شركة من أبرز مصنعي الطائرات على مستوى العالم.

وأعرب عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي ستعود بها هذه الاستضافة على الاقتصاد المصري بتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون بين دول المنطقة.

وأكد على استعداد الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية لإخراج المعرض بالصورة المشرفة واللائقة بسمعة ومكانة مصر وإمكاناتها الهائلة في تنظيم الفعاليات الكبرى بنجاح وكفاءة.