عبد المنعم سعيد: إسرائيل كانت تتوقع ردا إيرانيا عنيفا على اغتيال هنية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، حصل أثناء جولة المفاوضات المتعلقة بحرب غزة.

وفي حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار سعيد إلى أن إسرائيل كانت تتوقع رد فعل عنيف من إيران، مما يتيح لها مبرراً لضرب إيران.

وأضاف سعيد أن قطاع غزة أصبح جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة.

ولفت إلى أن عدد القتلى من العسكريين الإسرائيليين يُقدّر بحوالي 600 فرد، بينما يُسجل الآلاف من القتلى الفلسطينيين.

واختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل لا تزال تنفذ عمليات اغتيال ضد قيادات في حزب الله وحماس، مما يعكس تصعيد الصراع في المنطقة.