الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت " الأرصاد"، بحسب بيان لها، إنه يسود الأحد، طقس حار رطب نهارًا، على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة، وتصل إلى 43 درجة مئوية على جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت "الأرصاد"، إلى أن طقس الأحد يشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

وتابعت "الهيئة"، أن الطقس يشهد رياحا معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء (حلايب وشلاتين وأبوسمبل) على فترات متقطعة.