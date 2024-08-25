اللواء سمير فرج يكشف أسباب فشل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، عن الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، رغم استمرار المباحثات بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أوضح فرج أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد في القاهرة، مشيراً إلى أن المباحثات لم تُسفر عن نتائج بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجود قوات على محور فلاديلفيا.

وأضاف فرج أن مصر مصممة على خلو المحور من القوات، مشيراً إلى اتفاقية تم توقيعها عام 2005 عندما انسحبت إسرائيل من غزة، والتي تتضمن وجود 750 جندياً من حرس الحدود المصري، مما تم إضافته إلى اتفاق السلام مع مصر. وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يضغط على مصر في هذا الشأن.

وأشار فرج إلى أن المفاوضات ستشهد حضور رئيس الاستخبارات الأمريكية، ورئيس وزراء قطر، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، بالإضافة إلى اثنين من قادة إسرائيل، مما يعكس أهمية هذه الجولة في محاولة الوصول إلى حل للأزمة.