نشرة التوك شو| تفاصيل تخفيض سعر رغيف العيش.. وتوقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، حصل أثناء جولة المفاوضات المتعلقة بحرب غزة.

وفي حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار سعيد إلى أن إسرائيل كانت تتوقع رد فعل عنيف من إيران، مما يتيح لها مبرراً لضرب إيران.

وأضاف سعيد أن قطاع غزة أصبح جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة.

علق اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية الدراسات العسكرية العليا، على استضافة مصر للدورة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في مدينة العلمين الجديدة.

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، على أهمية هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

علق الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان، على الطلب الذي تقدم به سفاح التجمع للشهادة في القضية المنظورة أمامه في محكمة الجنايات.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد عبد المقصود، أن المتهم يتحمل مسؤولية أفعاله، لكنه أضاف أن تحليل نفسية وسلوك الفرد ينبغي وضعه في الحسبان.

وكشف عبد المقصود عن ثبوت تعاطي سفاح التجمع لمادة "الشابو" أو الكريستال المخدرة، وهي مادة تتسبب بخلل في خلايا الدماغ المسؤولة عن التحكم بتصرفات الإنسان.

عبر الإعلامي تامر أمين عن استيائه تجاه القرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي، باعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس مصر لهذا الموسم، بالرغم من تقبله وتفهمه للمبررات التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار.

وخلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، تساءل أمين عن سبب التمسك بالقرارات الحاسمة المطلقة دون إيجاد حلول وسطى، وعن سبب خسارة بطولة كانت ستكون سهلة المنال ومجانية.

كشف اللواء مدحت قريطم، الخبير الأمني، أن العقوبات ما زالت بسيطة وغير رادعة لسائقي النقل الثقيل حال تسببهم في حادث كبير على الطريق ينتج عنه إصابات ووفيات.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أنه لو نتج عن الححادث إصابات لا تزيد العقوبة عن 6 أشهر حبس.

علق محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، على الانخفاض في أسعار طن القمح والدقيق بقيمة 200 جنيه، مشيراً إلى التأثير الإيجابي لذلك على أسعار الخبز السياحي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أفاد عبد الجواد أن مبادرة وزير التموين ببيع الخبز السياحي حجم 80 جراماً بسعر 150 قرشاً وحجم 40 جرامًا بسعر 75 قرشًا، سارية المفعول حتى الآن ولم تتأثر بقرار رفع أسعار السولار الأخير.

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمية، وذلك بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي في سبتمبر.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أكد فرج أن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية في مصر، موضحًا أن أسعار الذهب في السوق المصري لم ترتفع بنفس النسبة مقارنة بالأسعار الخارجية.