الأزهر يصدر فتوى بتحريم لعبة Aviator

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفتى الأزهر الشريف بتحريم لعبة الطائرة "Aviator" المنتشرة على الإنترنت ومنصات الألعاب الإلكترونية.

خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك، أكد الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن Aviator تمثل نوعًا من أنواع المقامرة التي حرمها الله عز وجل وبالتالي يأثم لاعبها والمقهي الذي يمكن اللاعبيين ممن ممارستها على أجهزته.

وشدد أمين عام هيئة كبار العلماء أن المكاسب المالية المتحققة من اللعبة هي مال حرام حيث تتضمن قمارًا أو مراهنات مالية محرمة.

وأوضح شومان أن المسابقات المالية التي تعتمد اعتماداً كلياً على الحظ محرمة تحريماً قاطعاً، لأنها تتعارض مع مبدأ الإسلام وتؤدي إلى الإدمان وإهدار المال.