شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات فرنسا تعتقل مؤسس "تليجرام" فى مطار بورجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فرنسية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على مؤسس تطبيق تليجرام بافيل دوروف مساء السبت في مطار بورجيه الفرنسي.

وذكرت قناة "تي.إف.1" الفرنسية إن السلطات اعتقلت دوروف لدى وصوله إلى فرنسا قادما من أذربيجان، وكان معه صديقته وحارسه الشخصي.

وتم اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الروسية والفرنسية، من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وقالت القناة إن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، مما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى، مشيرةً إلى أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد تطبيق تليجرام هي الرسائل المشفرة.

وأشارت إلى أن القضاء الفرنسي قد يوجه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال وغسل الأموال لمؤسس تطبيق تليجرام.

وأضافت القناة أن دوروف مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا. وسيمثل أمام المحكمة غدا الأحد كمواطن فرنسي حيث ستوجه التهم إليه.