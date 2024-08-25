شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم غدًا ملتقى توظيفيًا.. للشباب حتى 35 سنة والان مع تفاصيل الخبر

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024، ملتقى توظيفيًا، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأشار الجهاز، إلى أن الوظائف المطلوبة "مسئول تمويل"، وتتيح مزايا، تشمل: (مرتب مميز لذوى الخبرات بمجال التمويل – حوافز مجزية – تأمين طبى – فرص للترقى – دورات تدريبية).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب، شروط التقديم على النحو الآتي: (خبرة فى مجال التمويل أو التسويق والمبيعات – مؤهل عال أو متوسط – السن من 20 حتى 35 – 8 ساعات عمل).

وأشار إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".



