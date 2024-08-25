شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: أنجزنا جميع عمليتنا العسكرية لهذا اليوم ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 25 أغسطس 2024 09:18 ص
قال حزب الله اللبناني إننا أنجزنا جميع عمليتنا العسكرية لهذا اليوم ضد إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف حزب الله: تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الأهداف الإسرائيلية المنشودة.
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