شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: أنجزنا جميع عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم الأحد، 25 أغسطس 2024 09:18 ص

قال حزب الله اللبناني إننا أنجزنا جميع عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم ضد إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف حزب الله: تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الأهداف الإسرائيلية المنشودة.

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