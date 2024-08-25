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تقارير إعلامية: مصر تتفق مع إسرائيل على سحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:08 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل عن تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن مصر وإسرائيل وصلتا لاتفاق على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المواقع القريبة من المناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت تقارير إعلامية إسرائيلية: إسرائيل ليست متفائلة بأن حماس ستوافق على صفقة لكنها مستعدة لمواصلة المحادثات ما دامت هناك فرصة لنجاحها. 

وكشفت التقارير الإسرائيلية، عن أن الجانب الأمريكي يمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل لإبرام اتفاق من أجل منع اندلاع حرب أكبر في المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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