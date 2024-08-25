مدبولي: المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبرا وتحملا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "دور المرأة في بناء الوعي" الذي يعقد لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لروح الأميرة فاطمة لدورها في إنشاء جامعة القاهرة، مؤكدا أنها صنعت الوعي في أجل صوره.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "دور المرأة في بناء الوعي"، الأحد، والتي ألقاها نيابة عنه، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبرت وتحملا وصمودا وحفرت في الأجيال المتعاقبة معنى اسم فلسطين، وقامت وما زالت تقوم ببناء وعي الأجيال على الثبات على الأرض، فتحية إجلال وتقدير لهذه المرأة العظيمة.

ووجه وزير الأوقاف، التحية لحرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عبدالرحمن واحد، مؤكدا أنها رمز ونموذج نسائي للمرأة المحبة لوطنها، وهي ضيف شرف المؤتمر، ورمزا نسائيا نتشرف به أمام العالم.

وأكد أن المرأة هي نبع الحياة الذي لا ينضب، وخلقت لتكرم كما أن الأوطان خلقت للوفاء، موجها التحية لكل من حضر المؤتمر الدولي ال٣٥ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.