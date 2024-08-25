وزير الأوقاف: المرأة مفتاح نجاح الحياة واستقرار الأوطان.. وإذا حلت حل السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن المرأة مفتاح نجاح الحياة واستقرار الأوطان فإذا حلت حل السلام، مؤكدا أن القرآن الكريم ربط وجداننا بالسيدات العظيمات حيث حدثنا عن السيدة هاجر وسارة، وأمنا حواء وحدثنا عن امرأة عمران ومريم ابنة عمران وعن ملكة سبأ وسيدات البيت النبوي من أمهات المؤمنين, وحديث القرآن عنهم في سورة الأحزاب إلى أن توج القرآن الحديث عن النساء فقال "وعاشروهن بالمعروف"، ثم جاء الهدي النبوي فقال "استوصوا بالنساء خيرا".

وأضاف خلال كلمته نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد اليوم بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول للواعظات، أنه قبل ١٣٥ سنة من الزمان انعقد مؤتمر علمي مشابه للمؤتمر لهذا في ستوكهولم وحضره وفد من علماء مصر منهم الشيخ حمزة فتح الله المفتش الأول للعلوم العربية وقدم ورقة بحثية ممثلة في كتاب من تأليفه " باكورة الكلام على حقوق النساء في الاسلام" وحظي بتقدير كبير حتى أصبح أثرا تاريخيا وترك بصمة تاريخية حتى اليوم.

وأكد الأزهري، أن المؤتمر يتضمن عدة محاور أهمها دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والديني وخدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل وأيضا دورها في تعزيز قيم التعايش وصنع السلام والتجربة المصرية في تمكين المرأة وستكون مناقشات المؤتمر حول هذه المحاور، مؤكدا اعتزاز الإسلام بالمرأة ورعايته لها.

وشدد على أنه إذا كان المؤتمر عن المرأة فإن المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبرا وتحملا وصمودا وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة اسم فلسطين الذي لا يمحوه عدوان ولا إبادة ولا تمكين، مؤكدا أنها تحملت مرارة فقد الأخ والأب والولد ولا زالت تقوم ببناء وعي الأجيال على الأرض فداء للأرض والوطن.

وأضاف أن حرم رئيس إندونيسيا الأسبق الرئيس عبدالرحمن الواحد قامت برعاية مبادرات إنسانية فهي رمز ونموذج نسائي جميل قدم للعالم مثالا يحتذي به في حب وطنها وبلدها.