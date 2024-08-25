شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام- سارة وائلالأحد، 25 أغسطس 2024 10:43 ص
أعلن مكتب التنسيق عن مواعيد عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للعام الجامعي 2025/2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات.
وحدد مكتب التنسيق أماكن ومواعيد أداء الاختبارات لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27/8 للتربية الفنية، حتى الإثنين 2/9 للتربية الرياضية للبنين والبنات، وقررت الوزارة إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg بداية من اليوم 25 أغسطس
مواعيد اختبارات القدرات:
الثلاثاء: 27/8 كلية التربية الفنية.
الأربعاء: 28/8 كلية التربية الموسيقية.
الخميس: 29/8 رسم العمارة.
السبت: 31/8 رسم الفنون.
الأحد: 1/9 كلية الفنون التطبيقية.
الإثنين: 2/9 التربية الرياضية للبنين والبنات.
وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:
1. صورة من استمارة النجاح.
2. مستند تحقيق شخصية.
3. عدد 4 صور شخصية.
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