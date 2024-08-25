شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مكتب التنسيق عن مواعيد عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للعام الجامعي 2025/2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وحدد مكتب التنسيق أماكن ومواعيد أداء الاختبارات لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27/8 للتربية الفنية، حتى الإثنين 2/9 للتربية الرياضية للبنين والبنات، وقررت الوزارة إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg بداية من اليوم 25 أغسطس

مواعيد اختبارات القدرات:

الثلاثاء: 27/8 كلية التربية الفنية.

الأربعاء: 28/8 كلية التربية الموسيقية.

الخميس: 29/8 رسم العمارة.

السبت: 31/8 رسم الفنون.

الأحد: 1/9 كلية الفنون التطبيقية.

الإثنين: 2/9 التربية الرياضية للبنين والبنات.

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.