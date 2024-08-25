شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية.. التعليم العالى: لا مد لتسجيل الرغبات واليوم آخر موعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا مد مجددا لمواعيد تنسيق المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الأحد، وذلك فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب إدخال الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية يوما إضافيا.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن قرار وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور بمد باب تسجيل الرغبات يوما إضافيا فى إطار الحرص على الطلاب فى تسجيل رغباتهم وكذلك تعديل الرغبات حيث يتاح أمام الطلاب تعديل رغباته حتى مساء اليوم .

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 330 ألف طالب وطالبة.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة حتى السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يُتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.