شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: المرأة جوهرة مكنونة يجب على الجميع صيانتها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن الاهتمام بالمرأة واجب على مجتمع الرجال، وأن المرأة محل عناية فى شريعة الإسلام، فلقد جعلها الإسلام جوهرة مكنونة يجب على الجميع صيانتها، مضيفا أن الصورة السلبية التى تتبناها الدول الغربية عن المرأة المسلمة قد تكون مقصودة.



وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولى الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بـ وزارة الأوقاف الذى يعقد فى الفترة من (25 - 26) أغسطس 2024م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئاسة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بعنوان: "دور المرأة فى بناء الوعي" بمشاركة أكثر من 60 دولة بشخصيات فاعلة إقليميا ودوليا، أن الاسلام ساوى بين الرجل فى المثوبة والعقوبة فى الدنيا والآخرة .

ويقام المؤتمر فى ضوء رؤية الدولة المصرية لأهمية التمكين للمرأة، ونظرًا لأهمية دورها فى العمل وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن فى مجال الدعوة بوجه خاص وفى مجالات الحياة وميادين العمل بوجه عام وهو مؤتمرًا غير تقليدى حول دور المرأة فى بناء الوعي.

ويتضمن برنامج المؤتمر المحاور التالية:

المحور الأول : دور المرأة فى بناء الوعى الديني.

المحور الثانى : دور المرأة فى بناء الوعى الثقافي.

المحور الثالث: دور المرأة فى خدمة المجتمع.

المحور الرابع : دور المرأة فى بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

المحور الخامس: التجربة المصرية فى تمكين المرأة.

المحور السادس : دور المرأة فى تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن رسالة المؤتمر: أن مشاركة المرأة فى شتى مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية تجعل عالمنا الذى نعيش فيه أكثر عدلًا وسلامًا وأمانًا.

وأن رؤية المؤتمر: إذا كانت مهمتنا جميعًا هى عمارة الكون ومسئوليتنا الأساسية الوصول للحضارة التى ننشدها جميعًا ولن يتحقق ذلك إلا بمساهمة المرأة الواعية المتعلمة المثقفة لبناء حضارة للإنسانية جميعًا.

كما أوضحت أهداف المؤتمر والتى تمثلت فى :

1. التأكيد على أن المرأة الواعية هى القادرة على صياغة شخصيات مميزة من خلال فهمها لدينها وواقع مجتمعها، فتصبح سلامًا حيث حلت.

2. بيان أن المرأة الواعية إضافة قوية للمجتمع ترسم صورة حية للواقع من خلال دورها المجتمعى الذى تقوم به.

3. بيان أن المرأة المتعلمة المثقفة تعى جيدًا طبيعة الدور الذى يجب أن تقوم به، ما هو على وجه التحديد؟ ما فلسفته ؟ ما النتائج التى تعود على المجتمع عندما يؤدى بإتقان؟ وما هى النتائج التى قد تحدث إذا تم تهميشه؟.

4. التأكيد على دور المرأة فى نهضة المجتمع من خلال قدرتها على التغيير الإيجابي، وحضورها الفاعل فى مختلف جوانب الحياة.

5. التأكيد على التكامل بين مختلف سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك لدعم وجود المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى والدولي، وفى ميادين العمل كافة للمشاركة فى اتخاذ القرارات.

6. إلقاء الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من تمكين المرأة كتجربة رائدة يبنى عليها فى مجال حقوق الإنسان.

7. التنبيه على تنمية الوعى بأهمية قضايا المرأة للمساهمة بدور فعال فى مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى على حد سواء.

8. إبراز مكانة المرأة فى الشريعة الإسلامية ودورها الفاعل فى بناء حضارة الرقى والتقدم والازدهار للإنسانية جمعاء ولن يكون ذلك إلا عن طريق بناء الوعى الثقافى والدينى والمجتمعى .

9. بيان دور المرأة فى إرساء قيم التعايش وصنع السلام فى المجتمع.

جدير بالذكر أن برنامج يتضمن عقد ثمانى جلسات بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية، ويقام على هامش المؤتمر فعالية لختم القرآن الكريم وابتهالية كبرى بمسجد مولانا الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة بحضور ضيوف المؤتمر المشاركين فيه من داخل مصر وخارجها.