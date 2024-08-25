شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. 29 برنامجا دراسيا جديدا يتطلب مقابلة شخصية شرط الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

أنجزت الدولة المصرية خطوات واسعة وفعالة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية وتأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، في إطار تطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته في ضوء رؤية مصر 2030، من خلال إدخال تخصصات وبرامج جديدة تواكب متطلبات سوق العمل محليا ودوليا وتسهم في تنمية قدرات ومهارات الطلاب وتحفيز الإبداع والابتكار.

وكانت للجامعات الحكومية نصيبًا كبيرًا من هذا التطوير من خلال إضافة برامج دراسية جديدة ومتميزة بها، حيث أصبحت هذه البرامج من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة لرفع مهارات الخريجين بما يتلائم مع المتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، وقد خطت الجامعات الحكومية خطوات جادة وواثقة لإنشاء برامج جديدة مميزة، بما يضمن إعداد خريج متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن ضمن هذا التطوير، كان لبعض البرامج الجديدة ضمن شروط الالتحاق بها هو ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي تقيس قدرات الطالب الشخصية والعلمية، حتى يتم قبول الطلاب الأكثر ملاءمة للدراسة بالبرامج، وفي هذا التقرير نستعرض لكم البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية التي تحتاج لمقابلة شخصية قبل دخولها:

كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية:

- برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة

كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية للشهادات الثانوية العربية والأجنبية:

- برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بنظام الساعات المعتمدة كدرجة مشتركة مع كلية طب الأسنان – جامعة مانشستر

كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان:

- برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق .

- برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم.

- برنامج بكالوريوس إدارة المطاعم .

كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس:

- برنامج الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية.

كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان:

- برنامج التغذية العلاجية.

كلية التجارة جامعة قناة السويس:

- برنامج نظم معلومات الأعمال.

- برنامج الأسواق والمنشآت المالية.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة بني سويف:

- برنامج تكنولوجيا الصحة العامة.

- برنامج تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية.

- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- برنامج تكنولوجيا التنفس الصناعي.

- برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان.

- برنامج تكنولوجيا البصريات.

- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.

- برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية.

كلية الإعلام جامعة بني سويف:

- برنامج شعبة اللغة الإنجليزية.

كلية تجارة جامعة بني سويف:

- برنامج المحاسبة والتمويل الدولي.

كلية الآداب جامعة بني سويف:

- برنامج Traduction spécialisée en langue française.

- برنامج علم النفس الإكلينيكي.

- برنامج اللغة العربية وتقنياتها الحاسوبية.

كلية التربية جامعة سوهاج:

- برنامج إعداد معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

كلية التمريض جامعة دمنهور:

- برنامج دبلوم مهني (جليس مسنين – تمريض الكلى).

كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور:

- برنامج (البرامج المميزة).

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط:

- برنامج تصميم وتكنولوجيا الأثاث.

كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر:

- برنامج الإرشاد السياحي.

- برنامج الدراسات السياحية.

- برنامج الدراسات الفندقية.