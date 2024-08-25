شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول فرع مكتب توثيق شهر عقارى بحى بولاق الدكرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أول فرع مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة عامر بحي بولاق الدكرور، في إطار تنفيذ خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مكاتب توثيق جديدة للتيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المكتب مقام على مساحة 210م2، ويقدم خدماته للمواطنين على مدار اليوم من خلال 4 شبابيك لتوثيق المستندات الرسمية، وعدد 2 مدخل بيانات ومكاتب حفظ المستندات، إلى جانب تخصيص أماكن لاستراحة المواطنين.

ولفت إلى أن المكتب سيقدم العديد من الخدمات لأهالي بولاق الدكرور، وسوف يساهم في إتاحة خدمات التوثيق، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد، وفقًا لمنظومة التحول الرقمي وتوفير كافة خدمات الشهر العقاري للمواطنين، ومنها فحص ومراجعة الوثائق المقدمة لتسجيلها، إثبات الوثائق في سجلات الشهر العقارى رسميًا وتصوير الوثائق المطلوب تسجيلها وحفظ النسخ الأصلية منها، مع إرسال نسخ إلى الجهات المعنية حسب الطلب وإصدار الشهادات العقارية التي تثبت الحقوق العينية على العقارات والتسجيل في الشهر العقاري للشقق والأراضي والأملاك العقارية وغيرها من الخدمات الحيوية التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري.

وأوضح المحافظ، أن حي بولاق الدكرور يشهد تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية لتطوير البنية التحتية والنهوض بمجالات الصحة والتعليم والطرق لخدمة قطاع عريض من المواطنين لكونه من الأحياء ذات الكثافات السكانية العالية.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لفروع مكاتب توثيق الشهر العقاري لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.



افتتاح أول فرع مكتب توثيق شهر عقارى ببولاق الدكرور



افتتاح أول فرع مكتب توثيق شهر عقارى بحي بولاق الدكرور



محافظ الجيزة يفتتح أول مقر للشهر العقاري ببولاق الدكرور