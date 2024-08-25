لأول مرة بمؤتمرات "الأوقاف".. سيدتان تجلسان على المنصة وتلقيان كلمةً بالجلسة الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الـ35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "دور المرأة في بناء الوعي"، صباح اليوم الأحد، والذي يُعقد لمدة يومَين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفندق جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد نعينع.

وتشارك سيدتان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بإلقاء كلمة، وهما سينتا نوريه عبد الرحمن، حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن واحد، والتي تشارك كضيف شرف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتعد هذه المرأة الأولى التي تشارك فيها سيدتان بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهي سابقة لم تحدث على مدار الـ34 مؤتمرًا التي تم عقدها خلال السنوات الماضية.

ووصلت إلى مطار القاهرة، ظهر الجمعة الماضية، سينتا نوريه عبد الرحمن، حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن واحد، واستقبلها الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والتي تشارك كضيف شرف المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.