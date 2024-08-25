الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف فتاة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك صيدلية، وزوجته وعاملة، لخطفهم فتاة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بتعرض نجلته للاختطاف من قِبل بعض الأشخاص لوجود خلافات مالية بينهم وبين (شقيقتها – مقيمة بمحافظة القليوبية – لها معلومات جنائية)، وفي وقت لاحق ورد للمُبلغ إتصالاً هاتفياً من نجلته وأبلغته بإطلاق سراحها من قبل الخاطفين وتركها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبسؤالها قررت بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" وبرفقتها "رجل وسيدتان"، فوجئت بقيام إحداهن بتقييدها والاستيلاء على هاتفها والتوجه بها لإحدى الشقق السكنية بالقاهرة، ومطالبتها باستدعاء شقيقتها لتسوية خلافات مالية بينهم، وعقب ذلك قاموا بإكراهها على توقيع إيصالات أمانة وإطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (مالك صيدلية "له معلومات جنائية"، وزوجته، وأخرى "تعمل طرفه").

وعثر بحوزة الأول على إيصالات الأمانة المشار إليها، وأقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية مع شقيقة المجني عليها فقام بالاستعانة بالمتهمتان في إرتكاب الواقعة باستخدام السيارة ملكه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.