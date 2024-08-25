حفرة عمقها 10 أمتار.. ضبط المنقبين عن الآثار بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (شخصين) بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بقطر 2 في 1 متر، وبعمق 10 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.