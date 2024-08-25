حرامية الشوارع والشقق السكنية في كمين الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق عدة نجاحات في مكافحة جرائم السرقات؛ حيث تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهم بسرقة مبلغ مالي بعملة أجنبية من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، تم ضبط جزء من المبلغ وثلاثة هواتف محمولة بحوزتهم، وأفادوا بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

كما تم ضبط عاملة في دائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية من داخل الشقة، محل عملها بأسلوب المغافلة، وتصرفها في المصوغات بالبيع لدى عامل بمحل مصوغات ذهبية في محافظة الجيزة، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وفي دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تم ضبط سائق وتاجرة خردة وبحوزتهما أربع وحدات تكييف ذات علامات تجارية مختلفة ومجهولة المصدر، وأقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة وحدات التكييف الخارجية بأسلوب الفك، وأكدوا أن المضبوطات من متحصلات ثلاث وقائع سرقة.

وفي دائرة قسم شرطة الزاوية، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتم ضبط الدراجة النارية وسلاح ناري وطلقة من ذات العيار بحوزتهما. كما أقرا بارتكاب أربع وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية وهو عاطل عن العمل وله معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.