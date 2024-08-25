في دمياط وأسوان.. معلمين الفرفشة وتجار السلاح في قبضة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة بمديرية أمن أسوان، ضبط خلالها خمسة آلاف وثمانمائة كيلو جرام من مخدر الحشيش وألفين ومائتي كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 3 متهمين اثنين منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط أربع قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وثلاث فرد محلي وخزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بالإضافة إلى تنفيذ ثمانمائة وسبعة عشر حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط ثلاث قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالها ستة آلاف وثمانمائة كيلو جرام من مخدر الحشيش وعشرة كيلو جرامات من مخدر البانجو وسبعة آلاف وخمسمائة كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وضبط ثلاث قطع سلاح ناري عبارة عن ثلاث فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة خمسة متهمين اثنين منهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.