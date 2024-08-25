شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
- الطماطم 21.5جنيه
البصل 10.5 جنيه .
- البطاطس بـ 27 جنيها .
- الجزر بـ 18جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
- الكوسة بـ 25 جنيها .
-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها
الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه .
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو
- الموز البلدي بـ 27جنيها
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