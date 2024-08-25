يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية