شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يفتتح ملتقى لوجوس الرابع للشباب تحت عنوان "خد خطوة" والان مع تفاصيل الخبر

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "خد خطوة".

يشارك في الملتقى الرابع شبان وشابات من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، تم ترشيحهم من قبل الآباء مطارنة وأساقفة تلك الإيبارشيات.

ويناقش ملتقى لوجوس الرابع هذا العام أربعة محاور، تحت عنوانه، وهي "خد خطوة":

١- نحو الله

٢- نحو نفسك وفهمها

٣- نحو مجتمعك ومسؤليتك تجاهه

٤- نحو هويتك القبطية

وشارك في حفل الافتتاح عدد من الآباء المطارنة و الأساقفة والكهنة.

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور".

وتهدف ملتقيات لوجوس للشباب إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.