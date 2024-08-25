شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: توفيق أوضاع عمال التراحيل لضمهم للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، وزير العمل، إنه منذ توليه حقيبة وزارة العمل، كان لا بد من العمل على أرض الواقع لإعادة الثقة بين الوزارة والمواطن، لذا حرصنا على التواجد فى الشارع بين المواطنين والعمال، وسرعة التحرك لصرف مستحقات المصابين خلال تأدية أعمالهم، دون النظر إلى وضع المصاب من صندوق العمالة، واتخاذ قرارات إنسانية سريعة دون المخالفة بالقانون.

وأشار جبران، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية، إلى أن عمالة التراحيل، هم "الغلابة بجد"، خاصة أنهم لا يعدوا ضمن العمالة غير المنتظمة، بل يتم تصنيفهم كأصحاب عمل، لكن الوزارة تعمل على تعديل ذلك، وبدأنا بالفعل خلال الفترة الماضية فى صرف مستحقات تلك العمالة فى 3 حوادث، جارى حاليا متابعة توفيق أوضاعهم.

وأَضاف جبران،: أما منظومة التدريب فجارى العمل على تطوير المنظومة بالكامل، بالتعاون مع "إبدأ"، بالتزامن مع وجود مشروع "مهنى 2030"، بهدف الوصول إلى عامل ماهر يصلح لحاجه سوق العمل المحلى والخارجى، خاصة فى ظل تطبيق إجراء اختبارات شهادة الفحص المهنى، وتحديد مستوى المهارة للعمالة قبل سفرها للسعوديةإجبارية، وعمل اختبارات حقيقية فى مصر قبل السفر.