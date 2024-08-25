شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: الانتهاء من ميكنة جميع إصدارات الوزارة للمواطنين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، وزير العمل، إنه فى القريب العاجل ستتخلص وزارة العمل من التعاملات الورقية التى تتعلق بتردد المواطنين على مكاتب العمل، حيث تعمل الوزارة فى الوقت الحالى على ميكنة كل الإصدارات الخاصة لوزارة العمل، من "كعب عمل، مستوى قياس مهارة"، وغيرهم، ووقت الإنتهاء من مكينتها كاملة سيعد ذلك يوم عيد للوزارة، بما فيها خدمات العمالة غير المنتظمة، والتى ستعد نقلة فى خدمات الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأضاف جبران، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية،: وتولى الوزارة خلال الفترة الجارية اهتماما كبيرا بتطبيق السلامة والصحة المهنية، من خلال تدريب العاملين على مستوى الجمهورية، وسيتم تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وجارى العمل على إطلاق منصة خاصة بالسلامة والصحة المهنية خاصة برصد الحوادث والمخاطر، وذلك ضمن خطة رقمنة الوزارة.

وأشار وزير العمل، إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات وبعضها، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن مشروع بالتعاون مع وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية، لصالح العمال.