شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة مائية شاملة بحى إمبابة لنشر ثقافة الوعى المائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ القوافل المائية الشاملة بمدن وقرى محافظة الجيزة، لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ونشر ثقافة الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن فريق التوعية، نفذ قافلة مائية، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بالتعاون مع حي إمبابة، لافتاً أن فعاليات القافلة بدأت باستطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمعرفة مدى رضا المواطنين عن جودة الخدمات.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى عمل حملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل للتوعية المائية.

وأضاف بدوي، أن فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة، قام برفع عينات عشوائية من منازل المواطنين؛ للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وأكملت القافلة فعاليتها بتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني.

وفي ضوء مساعي الشركة لتعزيز دورها المجتمعي، وتواصلها الفعال مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، نفذ فريق التوعية العديد من الأنشطة التوعوية الهادفة إلى تطوير المهارات والسلوكيات الإيجابية لذوي القدرات الخاصة عن طريق رسائل مبسطة، إذ تضمنت الأنشطة: مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية وتوزيع هدايا رمزية للأطفال، وورش رسم وتلوين؛ مستهدفة التوعية بأهمية استخدام السلوكيات الصحيحة وتجنب السلوكيات الخاطئة تجاه المياه.



قافلة مائية شاملة بحى إمبابة لنشر ثقافة الوعى المائى



قافلة مائية شاملة بحى إمبابة لنشر ثقافة الوعى المائى



قافلة مائية شاملة بحى إمبابة لنشر ثقافة الوعى المائى



قافلة مائية شاملة بحى إمبابة لنشر ثقافة الوعى المائى



قافلة مائية شاملة بحى إمبابة لنشر ثقافة الوعى المائى