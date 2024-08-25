إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم جماعي بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي بالشيخ زايد اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالقرب من توكيل سيارات شهير.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدد من السيارات بالطريق اتجاه الإسكندرية.

الحادث تسبب في كثافات مرورية وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

إدارة المرور عملت على تجنيب حطام السيارات نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.