هربا من ضغوط الحياة.. موظف يشعل النار في نفسه داخل مديرية الصحة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالة من الذعر سادت مقر مديرية الصحة بالجيزة، اليوم الأحد إثر إضرام موظف النار في جسده.

مأمور قسم شرطة الجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمحاولة انتحار شخص داخل مديرية الصحة بجوار المحكمة الابتدائية.

تحريات المباحث توصلت إلى أن عمدًا "م." 39 سنة موظف صحة بمكتب العجوزة سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال وأضرم النار في نفسه.

الموظف يعاني من ضغوط نفسية حاول معها التخلص من حياته، وأصيب بحروق بالوجه من الدرجة الثانية ونقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.