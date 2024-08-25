هنجيب لك حقك.. تفاصيل ضبط عصابة ادعت استرجاع حقوق المواطنين عبر الفيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية وقدرته على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشأت الخاصة بمقابل مادي.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وشريكه (لهما معلومات جنائية)، واتخاذهما من إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (هاتف محمول "به آثار ودلائل تؤكد نشاطهما"- 6 تماثيل فرعونية "مُقلدة" - مبلغ مالى "مزيف"- جهاز لاسلكى).

بمواجهة المتهمين أقرا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة وإدارة أحدهما للصفحة المُشار إليها بقصد تحصلهما على منافع مالية، وأن التماثيل المُقلدة والمبلغ المالي المُزيف المضبوطين بحوزتهما تأتي في إطار إستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، وأن الجهاز اللاسلكى المضبوط بقصد إيهام المُتعاملين معهما بعملهما في مجال الأمن والحراسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.