برلماني يطالب بنشر توصيات الحوار الوطني المرفوعة إلى السيسي.. وممثل الحكومة يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأهمية نشر توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التي انتهى منها الحوار الوطني وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم الأحد، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وأشاد إمام باستجابة رئيس الجمهورية لهذه التوصيات، مطالبًا بنشرها للرأي العام؛ حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما تم التوافق عليه في هذا الشأن.

وتعهد وزير الشؤون النيابية والقانونية بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، مؤكدًا العمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات، مشيرًا إلى أن توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الواردة في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية.