شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة النقل نسب تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/ مطروح )، والجارى تنفيذه ضمن شبكة القطارات السريعة بأطوال 2000 كم، حيث أكدت الوزارة أن المشروع وفر آلاف فرص العمل.

ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح) يبلغ طوله 675 كم، ويصل عدد محطاته إلى 21 محطة .

والخط الأول للقطار السريع (السخنة ــ مطروح) طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

بالإضافة إلى عدد 1 مركز للتحكم والسيطرة، ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستى السخنة/ الدخيلة

كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة إلى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.