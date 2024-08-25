شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة بوسطن يوضح أسباب الإصابة بالهشاشة وكيفية الحفاظ على كثافة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أنطونى التنورى رئيس قسم جراحة العظام بجامعة بوسطن، رئيس الجمعية العالمية للجهاز الحركى، خلال المؤتمر العالمى لاعوجاج العمود الفقرى المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه عندما يكبر الإنسان فى السن فإن طبيعة العظام تتغير.



وقال إن الأعصاب والغضاريف تتيبس وتجف مع التقدم فى العمر، وفى نفس الوقت يحدث ليونة فى العظام، وهذا ما يسبب تيبسا فى الغضروف، وإذا لم ننتبه لعوامل السن سيحدث فشل فى العملية، ولازم يضعها فى الاعتبار، حيث تكون العظام لينة، موضحا إن تقوية العظام تبدأ من مرحلة الطفولة، مشيرا إلى هناك بعض العوامل لا يستطيع المريض التحكم فيها مثل العوامل الوراثية، حيث إن هناك بعض الأشخاص قد يصابون بالانزلاق الغضروفى أسرع من شخص آخر نتيجة عوامل وراثية مثل اصابة شخص بالسرطان وعدم اصابة شخص آخر لان العوامل الجينية لها تأثير كبير جدا بالا ضاف إلى طبيعة عمل الشخص ونمط حياته مثل التدخين، عدم ممارسة الرياضة، والعوامل التى يمكن للشخص التحكم فيها يمكن منعها فإذا كان الشخص مدخن فان عليه التوقف عن التدخين، وممارسة الرياضة، حتى ولو 3 مرات فى الأسبوع، وخفض الوزن.



وأوضح، إن هناك عوامل يمكن تعديلها وتغيير طبيعة أكله حيث يمكن تناول جميع العناصر الغذائية مثل الخضروات والأطعمة المحتوية على الكالسيوم والبروتين وتناول الأجبان والحليب والبيض واللحوم والخضروات والتنوع فى الأطعمة بدلا من تناول طعام واحد والاعتدال فى كل شىء، وزيادة كثافة العظام لمنع الاصابة بالهشاشة.



وأوضح، ان المريض قد يحتاج إلى علاج عند الاصابة بهشاشة العظام من خلال الطبيب المتخصص، فقد تحتاج المرأة الى علاجات هرمونية لإفراز بعض الهرمونات التى تحافظ على العظام ، موضحا إن المريض يجب أن يكون مثقف طبيا للحفاظ على عظامه، و إنه اذا كان المريض يعانى من طبيعة عمل معينة تؤثر على عظامه فعليه أن يغير طبيعة عمله.



وقال، إن هناك أدوية ساهمت فى تخفيف تطور هشاشة العظام ، ولكن الخشونة ليس لها علاج وبالتالي علية إتباع عادات معينة للتخفيف من خشونة العظام بتغيير نمط حياته.



وأكد، إننا تحدثنا عن سبب فشل بعض العمليات الجراحية وكيفية معرفة أسباب الفشل وكيفية علاجه من خلال الثقوب الصغيرة وليس بالفتح الجراحى، ويتم عمل تصحيح الاعوجاج بالعمود الفقرى.



جدير بالذكر ان المؤتمر عقد لمدة أسبوع وسيختتم أعماله اليوم بالقاهرة، برئاسة الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العمود الفقرى بطب قصر العينى.