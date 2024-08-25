هندسة حلوان الأهلية تعلن الشراكة الدولية مع جامعة "Uninettuno" بإيطاليا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج "هندسة النظم الذكية" بدء الشراكة الدولية مع جامعة "Uninettuno" بإيطاليا، بما يتيح للطالب التسجيل الأن بالبرنامج للحصول على شهادة مزدوجة أحدهما من جامعة حلوان الأهلية والأخرى من جامعة "Uninettuno" بإيطاليا، ويأتى ذلك في إطار إهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية بأهمية الشراكات الدولية مع الجامعات العالمية، وتنفيذاً لخطة تدويل برامج الجامعة، لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب تتوافق مع أفضل المعايير الدولية وتحقيقاً لرؤية مصر لأهدافها التنموية، وتحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية.

ويحصل الطالب الملتحق بنظام الشهادة المزدوجه على درجة البكالوريوس فى "هندسة الحاسبات - النظم الذكية" من جامعة "Uninettuno" بإيطاليا بالإضافة إلى درجة البكالوريوس فى "هندسة النظم الذكية" من جامعة حلوان الأهلية.

ويعد برنامج هندسة النظم الذكية أحد البرامج البينية الفريدة التى تربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة من هندسة الحاسبات والبرمجيات ونظم الإلكترونيات والإتصالات والذكاء الإصطناعي.

ويتبع البرنامج نظام الساعات المعتمدة بعدد 148 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس فى هندسة النظم الذكية.

ويمكن للطالب انهاء الدراسة في أربع سنوات دراسية ونصف أو أقل من ذلك إذا قام الطالب بدراسة بعض المقررات بالفصل الدراسي الصيفي.

ويستطيع الطالب الملتحق بنظام الشهادة المزدوجة دراسة المقررات بفصل دراسى أو أكثر بالجامعة الايطالية بروما وتحتسب له من ضمن متطلبات الدراسة بالبرنامج.

يعمل خريج برنامج هندسة النظم الذكية في تصميم وبناء وتشغيل وصيانة الأنظمة الذكية المرتبطة بالعديد من المجالات مثل:

أنظمة الإتصالات السلكية واللاسلكية - أنظمة التحول الرقمي - شبكات الحاسب والحوسبة السحابية - تصميم وتطوير البرمجيات وقواعد البيانات - تأمين وحماية المعلومات والشبكات - الأنظمة المدمجة الذكية وبرمجتها وتطبيقات الذكاء الإصطناعي وتعلم الألة - أنظمة الروبوتات والأتمته - أنظمة الشبكات الكهربية الذكية وأنظمة التحكم في الطاقة والكهرباء وأنظمة المراقبة والتحكم في العمليات الصناعية وأنظمة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية وأنظمة النقل الذكية وشبكات المركبات وأنظمة التحكم في المياه وانظمة الري الذكية - أنظمة الخدمات الصحية والتعليمية وأنظمة الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة وأنظمة الرصد البيئي والتطوير والبحث.